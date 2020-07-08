Адвокат: суд ухвалив спростувати інформацію про причетність Гладковського до корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Подільський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію журналістів Bihus.info про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем в Укроборонпромі. Про це в Facebook повідомив адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець, передає УНН.
Згідно з опублікованими адвокатом документам, відповідне рішення суд прийняв 3 липня 2020 року.
"Нещодавно Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував в ЗМІ майже півтора року", - написав Волинець.
Він зазначив, що відповідачі неодноразово не з'являлися до суду, чим затягували розгляд справи.
"Інформація, яка містилася в зазначеній програмі (Віснику державних закупівель - ред.) отримала широкий резонанс в суспільстві, викликала появу багатьох публікацій негативного характеру, в яких, фактично безпідставно, звинувачували Олега Гладковського в скоєнні таких дій", - написав Волинець.
За його словами, поширена журналістами програми "Наші гроші" інформація також стала підставою для відкриття кримінальних проваджень, в яких Олег Гладковський змушений більше року доводити свою невинність.
Нагадаємо, вказане розслідування було опубліковано 25 лютого 2019 року. Один з фігурантів розслідування Ігор Гладковський назвав його фейком, а перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський самостійно написав заяву про звільнення від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування.