Адвокат спростував заяви про покупку Сенцовим вибухівки

"Сьогодні мусується, що якийсь "чоловік у військовій формі" звинуватив Олега Сенцова в бажанні придбати у нього вибухівку. Доказів звичайно ніяких, навіть своє ПІБ не розкриває. Це звичайно повна маячня, тому що за матеріалами кримінальної справи ніколи не фігурувала інформація про бажання Олега взагалі купувати, щось заборонене", - повідомив Дінзе.

Дінзе заявив також, що можливо йшлося про іншого ув'язненого - Олексія Чернія, який і був звинувачений в придбанні вибухівки.

"Мені здається "людина у військовій формі" переплутала Олега з Чірнієм, який якраз і був звинувачений в придбанні вибухівки, при цьому це документально зафіксований факт. Черній, як раз і звинувачував Олега в спільних діях з придбання вибухівки", - зазначив Дінзе.

Вчора на прес-конференції ОБСЄ невідомий чоловік у військовій формі заявив, що під час анексії Криму ввіз туди вибухівку, через яку згодом засудили Сенцова.

Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що омбудсмен України Людмила Денісова зможе відвідати українських в'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха в разі відповідного дозволу від керівника російської ФСВП.