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Адвокат опроверг заявления о покупке Сенцовым взрывчатки

Адвокат опроверг заявления о покупке Сенцовым взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 7925 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе опроверг заявления о том, что Олег Сенцов якобы хотел купить взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Динзе.

“Сегодня муссируется, что некий "мужчина в военной форме“ обвинил Олега Сенцова в желании приобрести у него взрывчатку. Доказательств конечно никаких, даже свое ФИО не раскрывает. Это конечно полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать, что-либо запрещённое”, — сообщил Динзе.

Динзе заявил также, что возможно речь шла о другом заключенном — Алексее Чирние, который и был обвинен в приобретении взрывчатки.

“Мне кажется "человек в военной форме" перепутал Олега с Чирнием, который как раз и был обвинен в приобретении взрывчатки, при этом это документально зафиксированный факт. Чирний, как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки”, — отметил Динзе.

Вчера на пресс-конференции ОБСЕ неизвестный мужчина в военной форме заявил, что во время аннексии Крыма ввез туда взрывчатку, из-за которой впоследствии осудили Сенцова.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины Людмила Денисова сможет посетить украинских заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха в случае соответствующего разрешения от руководителя российской ФСИН.

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