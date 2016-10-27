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Адвокат М.Фейгін планує у Києві обговорити можливості обміну Р.Сущенка

Адвокат М.Фейгін планує у Києві обговорити можливості обміну Р.Сущенка

Київ • УНН

 • 8302 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Адвокат Марк Фейгін планує у Києві дізнатись про перспективи обміну українського журналіста Романа Сущенка, затриманого в Росії за підозрою у шпигунстві, на обвинувачених із РФ. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“У понеділок, 31 жовтня, я прилітаю до Києва і пробуду кілька днів там. Сподіваюся дізнатися про перспективи обміну Сущенка на обвинувачених з РФ”, — написав адвокат.

Нагадаємо, 27 жовтня Московський міський суд відхилив скаргу на рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка та залишив його під вартою.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.

Українські Національні Новини

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