Адвокат М.Фейгин планирует в Киеве обсудить возможности обмена Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Адвокат Марк Фейгин планирует в Киеве узнать о перспективах обмена украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России по подозрению в шпионаже, на обвиняемых с РФ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В понедельник, 31 октября, я прилетаю в Киев и пробуду несколько дней там. Надеюсь узнать о перспективах обмена Сущенко на обвиняемых с РФ", - написал адвокат.
Напомним, 27 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко и оставил его под стражей.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинском разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста К подразделениЮ Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.