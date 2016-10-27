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15 марта, 19:03 • 115531 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167517 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138544 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130949 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113139 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101580 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Адвокат М.Фейгин планирует в Киеве обсудить возможности обмена Р.Сущенка

Адвокат М.Фейгин планирует в Киеве обсудить возможности обмена Р.Сущенка

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Адвокат Марк Фейгин планирует в Киеве узнать о перспективах обмена украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России по подозрению в шпионаже, на обвиняемых с РФ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В понедельник, 31 октября, я прилетаю в Киев и пробуду несколько дней там. Надеюсь узнать о перспективах обмена Сущенко на обвиняемых с РФ", - написал адвокат.

Напомним, 27 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко и оставил его под стражей.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинском разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста К подразделениЮ Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.

Украинские Национальные Новости

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