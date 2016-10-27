Адвокат М.Фейгин планирует в Киеве обсудить возможности обмена Р.Сущенка

"В понедельник, 31 октября, я прилетаю в Киев и пробуду несколько дней там. Надеюсь узнать о перспективах обмена Сущенко на обвиняемых с РФ", - написал адвокат.

Напомним, 27 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко и оставил его под стражей.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинском разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста К подразделениЮ Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.