Адвокат "кримських дезертирів": з Росії до Києва ніякий літак не вилітав
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З Росії до української столиці Києва ніякий літак з утримуваними особами не вилітав. Про це заявив у відеозверненні адвокат засуджених у "справі кримських дезертирів" Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Станом на ранок о 9:00 я у Полтаві по дорозі до Дніпропетровська. Ніхто нікуди не летить, всі громадяни Російської Федерації та громадяни України, які планують взяти участь в обміні, знаходяться хто в пункті збору, хтось в місцях попереднього ув'язнення, або відбування покарання. З Росії в Київ ніякий літак не вилітав", - заявив Рибін.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.
При цьому в Офісі Президента заявили, що процес обміну триває, дані про його завершення не відповідає дійсності.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".