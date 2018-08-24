Адміністрація Трампа розглядає питання про вступ України до НАТО

"НАТО уже певний час розглядає роль України. Ще адміністрація Буша у 2008 році запропонувала, щоб Україна та інші країни були країнами, яких в пришвидшеному темпі будуть прийняті в члени Альянсу, але з цим Європейські колеги, на жаль, не погодились. Я думаю, що зараз нинішня адміністрація розглядає це питання, виходячи з інтересів України. Кілька кроків було зроблено, але багато залежить від України – яким чином вона виконає вимоги щодо політичних та військових питань, але прогрес є", - сказав Болтон.



"Я думаю, прогрес зроблено, проте ще багато чого треба зробити", - додав він.



Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Грузія разом з Україною має найбільшу європейську перспективу.