Адміністрація Трампа розглядає питання про вступ України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає питання вступу України до НАТО. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на прес-брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"НАТО уже певний час розглядає роль України. Ще адміністрація Буша у 2008 році запропонувала, щоб Україна та інші країни були країнами, яких в пришвидшеному темпі будуть прийняті в члени Альянсу, але з цим Європейські колеги, на жаль, не погодились. Я думаю, що зараз нинішня адміністрація розглядає це питання, виходячи з інтересів України. Кілька кроків було зроблено, але багато залежить від України – яким чином вона виконає вимоги щодо політичних та військових питань, але прогрес є", - сказав Болтон.
"Я думаю, прогрес зроблено, проте ще багато чого треба зробити", - додав він.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Грузія разом з Україною має найбільшу європейську перспективу.