Администрация Трампа рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО

"НАТО уже некоторое время рассматривает роль Украины. Еще администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы Украина и другие страны были странами, которые в ускоренном темпе будут приняты в члены Альянса, но с этим Европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Я думаю, что сейчас нынешняя администрация рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины. Несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит требования по политическим и военным вопросам, но прогресс есть", - сказал Болтон.



"Я думаю, прогресс сделано, однако еще многое предстоит сделать", - добавил он.



Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу.