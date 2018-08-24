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Администрация Трампа рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 18193 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

Администрация Трампа рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО

"НАТО уже некоторое время рассматривает роль Украины. Еще администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы Украина и другие страны были странами, которые в ускоренном темпе будут приняты в члены Альянса, но с этим Европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Я думаю, что сейчас нынешняя администрация рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины. Несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит требования по политическим и военным вопросам, но прогресс есть", - сказал Болтон.

"Я думаю, прогресс сделано, однако еще многое предстоит сделать", - добавил он.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу.

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