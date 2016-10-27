Адміністратора сепаратистських груп у соцмережах затримали у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі місцевого жителя, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чоловік, який брав участь у проросійських акціях, у 2014 році став адміністратором кількох груп антиукраїнської спрямованості. Він через Інтернет познайомився з представниками спецслужб РФ та погодився розповсюджувати сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних пабліках у російських соцмережах. Інформація для публікацій викладалася у спеціально створеній “закритій” спільноті.
За вказівкою своїх кураторів, зловмисник поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію української держави та армії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, введення російської мови як державної, а також пропагував вихід Дніпропетровської області зі складу України та входження до складу Російської Федерації.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.