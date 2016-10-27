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15 марта, 19:03 • 115531 просмотра

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15 марта, 13:44 • 167516 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Администратора сепаратистских групп в соцсетях задержали в Днепре

Администратора сепаратистских групп в соцсетях задержали в Днепре

Киев • УНН

 • 9767 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре местного жителя, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина, который принимал участие в пророссийских акциях, в 2014 году стал администратором нескольких групп антиукраинской направленности. Он через Интернет познакомился с представителями спецслужб РФ и согласился распространять сепаратистские материалы на различных информационно-политических пабликах в российских соцсетях. Информация для публикаций излагалась в специально созданном "закрытом" сообществе.

По указанию своих кураторов, злоумышленник распространял информацию, направленную на дискредитацию украинского государства и армии, разжигание межнациональной розни, введение русского языка как государственного, а также пропагандировал выход Днепропетровской области из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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