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АЧС у Польщі йде на рекорд: понад сотня спалахів з початку року

АЧС у Польщі йде на рекорд: понад сотня спалахів з початку року

Київ • УНН

 • 8256 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В кінці вересня в Польщі було зафіксовано два нові випадки африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Agroberichten Buitenland.

Обидва спалахи АЧС були зафіксовані в південно-східній Польщі (регіон Люблін).

Повідомляється, що на сьогодні АЧС вразила 5 регіонів Польщі (з 16). Тільки з початку року в країні було зафіксовано 109 спалахів АЧС.

Також наголошується, що у зв'язку з поширенням АЧС в Польщі, багато країн ввели заборону на імпорт свиней і замороженої свинини з країни. Йдеться про Китай, Молдову, Україну, В'єтнам, Білорусь.

"Але це не завадило Польщі збільшити кількість свиней в 2017 і 2018 роках, що пов'язано з більш низькими закупівельними цінами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на тлі епідемії АЧС, Україна істотно скоротила обсяги виробництва свинини.

Також нагадаємо, що за даними фермерських асоціацій, збитки вітчизняних сільських господарств від вірусу досягають вже десятки мільйонів доларів.

В цілому, з початку року в Україні було зафіксовано вже понад 123 спалахи АЧС в різних регіонах країни.

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