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АЧС: на Чернігівщині зафіксували новий випадок

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На Куликівщині Чернігівської області зафіксовано АЧС. За даними Держпродспоживслужби, свині померли на території колишньої ферми, передає УНН.

“Згідно з результатами дослідження патологічного матеріалу, доставленого до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, у двох пробах патологічного матеріалу, відібраного від двох свиней, виявлено ДНК-вірус африканської чуми свиней.

Тварини загинули на території колишньої ферми, яка розташована на відстані 200 метрів від с.Грабівка Куликівського району”, — йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться епізоотичне розслідування випадку та готуються матеріали щодо проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Куликівській районній державній адміністрації.

Як повідомляв УНН, через АЧС польські фермери вимагають відставки міністра сільського господарства.

В Україні ж міністр агрополітики відсутній. Його обов’язки тимчасово виконує перший заступник міністра - Максим Мартинюк.

Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, через АЧС ціни на сало і свинину в Україні зросли більш ніж у два рази. Однак чиновники МінАПК продовжують ігнорувати пропозиції фермерів та ринку свинарства, спрямовані на боротьбу з чумою.

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