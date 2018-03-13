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АЧС: в Черниговской области зафиксировали новый случай

АЧС: в Черниговской области зафиксировали новый случай

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Куликовском районе Чернигивской области зафиксировано АЧС. По данным Госпродпотребслужбы, свиньи умерли на территории бывшей фермы, передает УНН.

"Согласно результатам исследования патологического материала, доставленного в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в двух пробах патологического материала, отобранного от двух свиней, выявлено ДНК-вирус африканской чумы свиней.

Животные погибли на территории бывшей фермы, которая расположена на расстоянии 200 метров от с.Грабовка Куликовского района", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится эпизоотическое расследование данного случая и готовятся материалы о проведении заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Куликовской районной государственной администрации.

Как сообщал УНН, из-за АЧС польские фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства.

В Украине же министр агрополитики отсутствует. Его обязанности временно исполняет первый заместитель министра - Максим Мартынюк.

Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, из-за АЧС цены на сало и свинину в Украине выросли более чем в два раза. Однако чиновники МинАПК продолжают игнорировать предложения фермеров и рынка свиноводства, направленные на борьбу с чумой.

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