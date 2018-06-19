АЧС: митники Литви посилили контроль за ввезенням продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Литві посилили контроль за ввезенням продуктів тваринного походження у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це повідомила митна служба республіки, передає УНН з посиланням на місцеве видання sputniknews.lt.
Відзначається, що раніше заборона на ввезення м'яса, молока та інших тваринних продуктів з третіх країн була введена на всій території Євросоюзу, щоб уникнути поширення інфекційних захворювань, зокрема африканської чуми свиней (АЧС).
"Обмеження не торкнулися таких держав, як Андорра, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино і Швейцарія", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними Митної служби, обмеження ввели на м'ясо і м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, корми для домашніх тварин, що містять м'ясо або молочні продукти. Винятки становлять молочні суміші для немовлят і дитяче харчування, а також лікувальні корми для тварин.
Нагадаємо, як писав УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.
Також нагадаємо, що з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів АЧС.
Додамо, що, за словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів'я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.