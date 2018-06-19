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АЧС: таможенники Литвы ужесточили контроль за ввозом продуктов

АЧС: таможенники Литвы ужесточили контроль за ввозом продуктов

Киев  •  УНН

 • 6441 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Литве ужесточили контроль за ввозом продуктов животного происхождения в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщила Таможенная служба республики, передает УНН со ссылкой на местное издание sputniknews.lt.

Отмечается, что ранее запрет на ввоз мяса, молока и прочих животных продуктов из третьих стран был введен на всей территории Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний, в частности, африканской чумы свиней (АЧС).

"Ограничения не коснулись таких государств, как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария", - говорится в сообщении.

Согласно данным Таможенной службы, ограничения ввели на мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, корма для домашних животных, содержащие мясо или молочные продукты. Исключения составляют молочные смеси для младенцев и детское питание, а также лечебные корма для животных.

Напомним, как писал УНН, Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.

Также напомним, что с начала года в Украине уже было зарегистрировано около 60 новых вспышек АЧС.

Добавим, что, по словам нардепа Сергея Тригубенко, на сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.

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