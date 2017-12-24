Аброськін: бойовики "ДНР" готують провокації в Україні напередодні католицького Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бойовики "ДНР" готують провокації на неокупованій частині України напередодні святкування католицького Різдва. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голова Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за „дорученням лідера днр“ Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації. За легендою учасники так званих акцій „не матимуть“ ніякого відношення до терористичного угрупування ДНР”, — написав В.Аброськін.
За його словами, планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам’ятників, синагог та католицьких храмів.
“Звертаюся до громадян України — будьте уважні та обережні, при появі підозрілих осіб та предметів звертайтесь до поліції”, — зазначив В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, бойовики “Л/ДНР” поширюють дезінформаційні повідомлення щодо АТО.