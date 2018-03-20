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Аббас образив американського посла

Аббас образив американського посла

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Палестинський лідер Махмуд Аббас обрушився з критикою на політику США в регіоні і образив американського посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана. У свою чергу cпецпредставник американської адміністрації на міжнародних переговорах Джейсон Грінблатт назвав “абсолютно недоречною” образу палестинським лідером посла США. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Al-Quds.

Виступаючи на відкритті засідання виконавчих комітетів Організації визволення Палестини і центрального руху ФАТХ у місті Рамалла, він розкритикував рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, скоротити внесок до бюджету Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт та вважати легітимною поселенську діяльність Ізраїлю.

“Про це говорив не один американський представник і серед перших був цей ... Девід .... Фрідман, син собаки, сам він поселенець, і сім’я його з поселенців, а він ще й посол США тут, в Тель-Авіві, — сказав він. — Що можна від нього очікувати?”

У свою чергу, Сполучені Штати вважають “абсолютно недоречною” образу палестинським лідером Махмудом Аббасом американського посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві cпецпредставника американської адміністрації на міжнародних переговорах Джейсона Грінблатта.

“Прийшов час президенту Аббасу вибирати між одержимою ненавистю риторикою і конкретними та практичними зусиллями щодо підвищення якості життя свого народу і спрямування його до миру та процвітання. Незважаючи на його абсолютно недоречні образи на адресу членів адміністрації президента США Дональда Трампа, ми підтримуємо палестинський народ і віддані перетворенням, які повинні бути реалізовані для мирного співіснування палестинців та ізраїльтян”, - йдеться в документі.

Грінблатт підкреслив, що Вашингтон “завершує розробку плану по досягненню близькосхідного миру” і буде “просувати його при сприятливому збігу обставин”.

Нагадаємо, рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю посилило почуття безвиході у палестинців. Таку думку висловив на сесії Ради ООН з прав людини у Женеві доповіді спецдоповідач по правам і свободам на окупованих Ізраїлем палестинських територіях Майкл Лінк.

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