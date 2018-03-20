Аббас оскорбил американского посла

Выступая на открытии заседания исполнительных комитетов Организации освобождения Палестины и центрального движения ФАТХ в городе Рамалла, он раскритиковал решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и считать легитимной поселенческую деятельность Израиля.

“Об этом говорил не один американский представитель и среди первых был этот ... Дэвид .... Фридман, сын собаки, сам он поселенец, и семья его из поселенцев, а он еще и посол США здесь, в Тель-Авиве , - сказал он. — Что от него ожидать?”

В свою очередь, Соединенные Штаты считают “абсолютно неуместным” оскорбление палестинским лидером Махмудом Аббасом американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении cпецпредставника американской администрации на международных переговорах Джейсона Гринблатт.

“Пришло время президенту Аббасу выбирать между одержимой ненавистью риторикой и конкретными и практическими усилиями по повышению качества жизни своего народа и направление его к миру и процветанию. Несмотря на его абсолютно неуместные оскорбления в адрес членов администрации президента США Дональда Трампа, мы поддерживаем палестинский народ и преданны преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования палестинцев и израильтян”, — говорится в документе.

Гринблатт подчеркнул, что Вашингтон “завершает разработку плана по достижению ближневосточного мира” и будет “продвигать его при благоприятном стечении обстоятельств”.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувство безысходности у палестинцев. Такое мнение высказал на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве докладе спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк.