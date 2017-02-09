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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 44140 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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А.Тетерук: наступними після "Гіві" можуть бути Захарченко і Плотницький

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російська Федерація планомірно ліквідує свідків своїх злочинів на території України, наступними після “Гіві” можуть бути Захарченко і Плотницький. Про це в ефірі “5 каналу” заявив перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук, передає УНН.

А.Тетерук: наступними після "Гіві" можуть бути Захарченко і Плотницький

“Російська Федерація чітко показує, що всі свідки їхньої злочинної діяльності на території України показово ліквідуються. Для того, щоби вдосконалювати свою систему на польових командирів, на тих ватажків, кого вони туди і привели. Хто там наступний — побачимо найближчим часом. В соціальних мережах жартують, що „Жмур Challenge“ передано. Тому будемо очікувати, що Захарченко або Плотницький можуть приєднатися до веселої компанії, яка горить в пеклі”, — заявив А.Тетерук.

Українські Національні Новини

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