А.Тетерук: наступними після "Гіві" можуть бути Захарченко і Плотницький

“Російська Федерація чітко показує, що всі свідки їхньої злочинної діяльності на території України показово ліквідуються. Для того, щоби вдосконалювати свою систему на польових командирів, на тих ватажків, кого вони туди і привели. Хто там наступний — побачимо найближчим часом. В соціальних мережах жартують, що „Жмур Challenge“ передано. Тому будемо очікувати, що Захарченко або Плотницький можуть приєднатися до веселої компанії, яка горить в пеклі”, — заявив А.Тетерук.