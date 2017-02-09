А.Тетерук: следующим после "Гиви" могут быть Захарченко и Плотницкий

"Российская Федерация четко показывает, что все свидетели их преступной деятельности на территории Украины показательно ликвидируются. Для того, чтобы совершенствовать свою систему на полевых командиров, на тех предводителей, кого они туда и привели. Кто там следующий - увидим в ближайшее время. В социальных сетях шутят, что "Жмур Challenge" передан. Поэтому будем ожидать, что Захарченко или Плотницкий могут присоединиться к веселой компании, которая горит в аду ", - заявил А.Тетерук.