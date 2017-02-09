А.Тетерук: следующим после "Гиви" могут быть Захарченко и Плотницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российская Федерация планомерно ликвидирует свидетелей своих преступлений на территории Украины, следующими после "Гиви" могут быть Захарченко и Плотницкий. Об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев, передает УНН.
"Российская Федерация четко показывает, что все свидетели их преступной деятельности на территории Украины показательно ликвидируются. Для того, чтобы совершенствовать свою систему на полевых командиров, на тех предводителей, кого они туда и привели. Кто там следующий - увидим в ближайшее время. В социальных сетях шутят, что "Жмур Challenge" передан. Поэтому будем ожидать, что Захарченко или Плотницкий могут присоединиться к веселой компании, которая горит в аду ", - заявил А.Тетерук.