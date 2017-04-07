А.Ситник: Інтерпол затягує розгляд клопотання про затримання О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Інтерпол безпрецедентно довго розглядає клопотання Національного антикорупційного бюро про затримання народного депутата Олександра Онищенка. Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"Сподіваюся, що Інтерпол, який безпрецедентно довго розглядає наше клопотання про затримання Онищенка, нарешті прийме якесь рішення. Не знаю, чим пояснити таке зволікання. Але Інтерпол – не єдиний інструмент пошуку осіб, які переховуються за кордоном від правосуддя. Сподіваюся, що відбудеться екстрадиційний арешт Онищенка. Хотілось би піти по звичайній процедурі його засудження, а не по заочній", - зазначив А.Ситник.
Крім того, він повідомив, що наразі триває ознайомлення захисту О.Онищенка з матеріалами справи.
"Основну справу по ньому (О.Онищенку – ред.) закінчено. Триває ознайомлення з матеріалами. Прокуратура надала дозвіл на відкриття матеріалів стороні захисту Онищенка", - додав А.Ситник.
Як повідомляв УНН, САП найближчим часом допитає О.Онищенка по Skype.
Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку.
Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук. Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату.