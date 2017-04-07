А.Ситник: Интерпол затягивает рассмотрение ходатайства о задержании А.Онищенко

"Надеюсь, что Интерпол, который беспрецедентно долго рассматривает наше ходатайство о задержании Онищенко, наконец примет какое-то решение. Не знаю, чем объяснить такое промедление. Но Интерпол - не единственный инструмент поиска лиц, скрывающихся за рубежом от правосудия. Надеюсь, что состоится экстрадиционный арест Онищенко. Хотелось бы пойти по обычной процедуре его осуждения, а не по заочной", - отметил А.Ситник.

Кроме того, он сообщил, что сейчас продолжается ознакомление защиты А.Онищенко с материалами дела.

"Основное дело по нему (А.Онищенко - ред.) закончено. Продолжается ознакомление с материалами. Прокуратура предоставила разрешение на открытие материалов стороне защиты Онищенко", - добавил А.Ситник.

Как сообщал УНН, САП в ближайшее время допросит А.Онищенко по Skype.

Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено вероятную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять (включая Александра Онищенко) находятся в розыске.

Самого народного депутата 8 августа 2016 года было объявлено в национальный розыск. Ранее (5 июля) Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля Генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату.