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А.Ситник: до НАБУ надійшла справа щодо незаконного збагачення О.Ляшка

Київ • УНН

 • 13672 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Національного антикорупційного бюро надійшла справа по незаконному збагаченню народного депутата Олега Ляшка. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

“З антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа (щодо О.Ляшка — ред.) по незаконному збагаченню. Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається”, — зазначив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ почало розслідування щодо незаконного збагачення першого заступника голови СБУ.

Українські Національні Новини

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