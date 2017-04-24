А.Ситник: до НАБУ надійшла справа щодо незаконного збагачення О.Ляшка

“З антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа (щодо О.Ляшка — ред.) по незаконному збагаченню. Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається”, — зазначив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ почало розслідування щодо незаконного збагачення першого заступника голови СБУ.