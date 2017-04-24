А.Ситник: в НАБУ поступило дело о незаконном обогащении О.Ляшко

"С антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело (по О.Ляшко - ред.) по незаконному обогащению. Но она только поступила, я не готов сказать, что там происходит ", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование в отношении незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ .