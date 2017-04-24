А.Ситник: в НАБУ поступило дело о незаконном обогащении О.Ляшко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12533 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73017 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137199 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109977 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112059 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109581 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102032 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102988 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149048 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Ситник: в НАБУ поступило дело о незаконном обогащении О.Ляшко

А.Ситник: в НАБУ поступило дело о незаконном обогащении О.Ляшко

Киев  •  УНН

 • 13669 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Со Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро поступило дело по незаконному обогащению народного депутата Олега Ляшко. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"С антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело (по О.Ляшко - ред.) по незаконному обогащению. Но она только поступила, я не готов сказать, что там происходит ", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование в отношении незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ .

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