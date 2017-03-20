А.Шевченко назвав рецепт перемоги над хорватами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підготовку національної команди до майбутнього матчу з лідером групи збірної Хорватії, назвавши чинник, який має допомогти "жовто-блакитним" у завоюванні позитивного результату, інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Ми можемо виграти тільки за рахунок колективу. Індивідуально Хорватія дуже добротна і сильна команда. Там на кожній позиції є футболісти, які грають на провідних ролях в кращих клубах, тому їх буде важко перемогти. Але футбол - гра командна, і головне, щоб кожен з нас думав про колектив. Наше завдання - нав'язати боротьбу і відвезти з Хорватії очки", - наголосив український фахівець.
Також А.Шевченко прокоментував виклик до збірної форварда турецького "Карабюкспора" Євгена Селезньова: "мене радує, що він забиває. Найголовніше, що він має ігрову практику. Рухається він непогано, але нікому не гарантовано місце в основі".
Нагадаємо, що футболісти України кілька днів назад відправилися на тренувальний збір до Австрії.