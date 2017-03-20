А.Шевченко назвал рецепт победы над хорватами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему матчу с лидером группы сборной Хорватии, назвав фактор, который должен помочь "желто-голубым" в завоевании положительного результата, информирует УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Мы можем выиграть только за счет коллектива. Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда. Там на каждой позиции есть футболисты, которые играют на ведущих ролях в лучших клубах, поэтому их будет трудно победить. Но футбол - игра командная, и главное, чтобы каждый из нас думал о коллективе. Наша задача - навязать борьбу и увезти из Хорватии очки", - подчеркнул украинский специалист.
Также А.Шевченко прокомментировал вызов в сборную форварда турецкого "Карабюкспора" Евгения Селезнева: "меня радует, что он забивает. Самое главное, что он имеет игровую практику. Двигатся он неплохо, но никому не гарантировано место в основе".
Напомним, что футболисты Украины несколько дней назад отправились на тренировочный сбор в Австрию.