А.Шевченко назвал рецепт победы над хорватами

"Мы можем выиграть только за счет коллектива. Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда. Там на каждой позиции есть футболисты, которые играют на ведущих ролях в лучших клубах, поэтому их будет трудно победить. Но футбол - игра командная, и главное, чтобы каждый из нас думал о коллективе. Наша задача - навязать борьбу и увезти из Хорватии очки", - подчеркнул украинский специалист.

Также А.Шевченко прокомментировал вызов в сборную форварда турецкого "Карабюкспора" Евгения Селезнева: "меня радует, что он забивает. Самое главное, что он имеет игровую практику. Двигатся он неплохо, но никому не гарантировано место в основе".

Напомним, что футболисты Украины несколько дней назад отправились на тренировочный сбор в Австрию.