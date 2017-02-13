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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Голова ВР прокоментував торгову блокаду Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Питання торгової блокади Донбасу зараз активно розглядається у Верховній Раді. Про це повідомив Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час брифінгу в Дрогобичі, що на Львівщині, передає УНН.

Голова ВР прокоментував торгову блокаду Донбасу

“Це одне з тих питань, яке зараз розглядається. Був винесений Закон „Про окуповані території“, створено робочу групу, і зараз таке питання перебуває в такій екпертній дискусії. І фактично зараз я чекаю на позицію Верховної ради України з приводу цих дій”, — повідомив він.

Нагадаємо, А.Парубій зазначив, що питання можливих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу є передчасним.

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