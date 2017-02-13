Голова ВР прокоментував торгову блокаду Донбасу

“Це одне з тих питань, яке зараз розглядається. Був винесений Закон „Про окуповані території“, створено робочу групу, і зараз таке питання перебуває в такій екпертній дискусії. І фактично зараз я чекаю на позицію Верховної ради України з приводу цих дій”, — повідомив він.

Нагадаємо, А.Парубій зазначив, що питання можливих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу є передчасним.