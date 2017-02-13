А.Парубий прокомментировал торговую блокаду Донбасса

"Это один из тех вопросов, который сейчас рассматривается. Был вынесен Закон" Об оккупированных территориях ", создана рабочая группа, и сейчас этот вопрос находится в такой экспертной дискуссии. И фактически сейчас я жду позицию Верховной Рады Украины по поводу этих действий", - сообщил он.

Напомним, А.Парубий отметил, что вопрос возможных выборов на временно оккупированной территории Донбасса преждевременен .