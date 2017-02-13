А.Парубій: питання виборів на Донбасі є передчасним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Питання можливих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу є передчасним. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час візиту на Львівщину, передає УНН.
"З приводу можливих виборів (на Донбасі - ред.). Я взагалі вважаю це питання передчасним сьогодні. На території України знаходяться російські війська, які фактично щоденно атакують наші позиції... Поки окупаційні війська є на території України, навіть теоретичної дискусії про можливість виборів є неможливі", - сказав А.Парубій.
З його слів, якщо буде відбуватися "політична акція під назвою вибори під дулами російських військових", це не буде мати жодного стосунку до демократії і демократичних процесів, а навпаки буде дискредитація таких процесів.
"Головне завдання, яке сьогодні стоїть перед нами - захистити наші рубежі, продовжити міжнародні санкції проти РФ, змусити її вивести свої війська з території України, після того можуть відбуватися дискусії з приводу будь-яких інших процесів", - додав голова ВР.
При цьому він додав, що наразі у ВР таких питань "немає і не планують розглядатися".
Нагадаємо, делегат від Німеччини в ПАРЄ Марілуіза Бек заявила, що мінські угоди передбачають вільні і чесні вибори на Донбасі.