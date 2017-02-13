А.Парубий: вопрос выборов на Донбассе преждевременен

"По поводу возможных выборов (на Донбассе - ред.). Я вообще считаю этот вопрос преждевременным сегодня. На территории Украины находятся российские войска, которые фактически ежедневно атакуют наши позиции ... Пока оккупационные войска находятся на территории Украины, даже теоретическая дискуссия о возможности выборов является невозможной ", - сказал А.Парубий.

По его словам, если будет происходить "политическая акция под названием выборы под дулами российских военных", это не будет иметь никакого отношения к демократии и демократическим процессам, а наоборот будет дискредитация таких процессов.

"Главная задача, которая сегодня стоит перед нами - защитить наши рубежи, продолжить международные санкции против РФ, заставить ее вывести свои войска с территории Украины, после того могут происходить дискуссии по поводу любых других процессов", - добавил председатель ВР.

При этом он добавил, что сейчас в ВР таких вопросов "нет и не планируется рассматривать".

Напомним, делегат от Германии в ПАСЕ Марилуиза Бек заявила, что минские соглашения предусматривают свободные и честные выборы на Донбассе .