А.Парубий: вопрос выборов на Донбассе преждевременен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вопрос возможных выборов на временно оккупированной территории Донбасса является преждевременным. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита во Львовскую область, передает УНН.
"По поводу возможных выборов (на Донбассе - ред.). Я вообще считаю этот вопрос преждевременным сегодня. На территории Украины находятся российские войска, которые фактически ежедневно атакуют наши позиции ... Пока оккупационные войска находятся на территории Украины, даже теоретическая дискуссия о возможности выборов является невозможной ", - сказал А.Парубий.
По его словам, если будет происходить "политическая акция под названием выборы под дулами российских военных", это не будет иметь никакого отношения к демократии и демократическим процессам, а наоборот будет дискредитация таких процессов.
"Главная задача, которая сегодня стоит перед нами - защитить наши рубежи, продолжить международные санкции против РФ, заставить ее вывести свои войска с территории Украины, после того могут происходить дискуссии по поводу любых других процессов", - добавил председатель ВР.
При этом он добавил, что сейчас в ВР таких вопросов "нет и не планируется рассматривать".
Напомним, делегат от Германии в ПАСЕ Марилуиза Бек заявила, что минские соглашения предусматривают свободные и честные выборы на Донбассе .