А.Парубій: перемога Д.Трампа - це нові можливості для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій, коментуючи перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США на своїй сторінці Facebook зазначив, що його перемога відкриває нові можливості для України, передає УНН.
"Вітаю народ Сполучених Штатів Америки з обранням 45-го Президента.
Вважаю, що перемога Дональда Трампа – це водночас нова реальність та нові можливості для України.
Республіканська партія США – це партія, яка традиційно підтримує Україну і визначає співпрацю з нашою державою, як один з пріоритетів зовнішньої політики. Вірю, що принципи політичної спадковості Республіканської партії є незмінними.
Ми - українці маємо тримати стрій і ставати сильнішими – це ключова запорука нашої перемоги", - написав А.Парубій.
Нагадаємо, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.
Як повідомляв УНН, Голова Євроради згадав про Україну у привітанні Д.Трампа з перемогою.