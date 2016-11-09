А.Парубий: победа Д.Трампа - это новые возможности для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на своей странице Facebook написал, что его победа открывает новые возможности для Украины, передает УНН.
"Поздравляю народ Соединенных Штатов Америки с избранием 45-го Президента.
Считаю, что победа Дональда Трампа - это одновременно новая реальность и новые возможности для Украины.
Республиканская партия США - это партия, которая традиционно поддерживает Украину и определяет сотрудничество с нашим государством, как один из приоритетов внешней политики. Верю, что принципы политической преемственности Республиканской партии неизменны.
Мы - украинцы должны держать строй и становиться сильнее - это ключевая залог нашей победы ", - написал А.Парубий.
Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США .
Как сообщал УНН, Председатель Евросовета упомянул об Украине в поздравлении Д.Трамп с победой .