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15 марта, 19:03 • 111977 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157333 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132209 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125138 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109752 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103987 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100440 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Парубий: победа Д.Трампа - это новые возможности для Украины

А.Парубий: победа Д.Трампа - это новые возможности для Украины

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на своей странице Facebook написал, что его победа открывает новые возможности для Украины, передает УНН.

"Поздравляю народ Соединенных Штатов Америки с избранием 45-го Президента.

Считаю, что победа Дональда Трампа - это одновременно новая реальность и новые возможности для Украины.

Республиканская партия США - это партия, которая традиционно поддерживает Украину и определяет сотрудничество с нашим государством, как один из приоритетов внешней политики. Верю, что принципы политической преемственности Республиканской партии неизменны.

Мы - украинцы должны держать строй и становиться сильнее - это ключевая залог нашей победы ", - написал А.Парубий.

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США .

Как сообщал УНН, Председатель Евросовета упомянул об Украине в поздравлении Д.Трамп с победой .

 

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