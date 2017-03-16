А.Парубій доручив провести розслідування причин появи у Раді людей у камуфляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив провести розслідування інциденту, що стався у парламенті напередодні. Про це він заявив під час ранкового засідання Ради, передає кореспондент УНН.
Спікер засудив інцидент за участю народного депутата Володимира Парасюка, який стався на цьому тижні.
Він підкреслив, що через це до парламенту зайшли люди у камуфляжі.
"Вчора відбулося засідання керівників фракцій. Я дав доручення провести розслідування (заведення до парламенту людей у камуфляжі - ред.)", - резюмував очільник парламенту.
Раніше поліція повідомила, що 14 березня на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади, серед яких був і нардеп В.Парасюк, та правоохоронцями сталася сутичка. Тоді постраждало семеро поліцейських.