А.Парубий поручил провести расследование причин появления в Раде людей в камуфляже

Спикер осудил инцидент с участием народного депутата Владимира Парасюка, который произошел на этой неделе.

Он подчеркнул, что из-за этого в парламент зашли люди в камуфляже.

"Вчера состоялось заседание руководителей фракций. Я дал поручение провести расследование (заведения в парламент людей в камуфляже - ред.)", - резюмировал глава парламента.

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.