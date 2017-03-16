А.Парубий поручил провести расследование причин появления в Раде людей в камуфляже
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил провести расследование инцидента, произошедшего в парламенте накануне. Об этом он заявил во время утреннего заседания Рады, передает корреспондент УНН.
Спикер осудил инцидент с участием народного депутата Владимира Парасюка, который произошел на этой неделе.
Он подчеркнул, что из-за этого в парламент зашли люди в камуфляже.
"Вчера состоялось заседание руководителей фракций. Я дал поручение провести расследование (заведения в парламент людей в камуфляже - ред.)", - резюмировал глава парламента.
Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.