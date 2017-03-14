А.Меркель застерегла щодо можливих кібератак на енергосистему Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Хакери можуть завдати непоправної шкоди енергозабезпеченню та економіці Німеччини. Про це канцлер ФРН Ангела Меркель заявила сьогодні під час зустрічі в Берліні з представниками об'єднання комунальних підприємств, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
В якості прикладу такого втручання в енергосистему А.Меркель назвала хакерські атаки на українські обленерго наприкінці 2015 року.
Канцлер наголосила, що безпека від хакерства має “надзвичайно важливе значення” та зазначила, що уряд Німеччини актуалізував стратегію кібербезпеки. За її словами, федеральний уряд готовий співпрацювати з містами та громадами. А.Меркель закликала представників органів місцевої влади та підприємств звертатися до Федеральної служби безпеки у сфері інформаційних технологій у разі виявлення підозрілих випадків.
“Життєво необхідно, щоб ви нас про це інформували, адже цілі галузі можуть бути паралізовані”, — наголосила канцлер.
Як повідомляв УНН, у грудні 2015 року відбулася перша у світі вдала хакерська атака на об’єкти енергетики. Її цілями стали три українські енергопостачальні організації — “Прикарпаттяобленерго”, “Київобленерго” та “Чернівціобленерго”. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявило, що хакери діяли з підмереж глобальної мережі Internet, які належать провайдерам із Російської Федерації.