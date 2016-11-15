А.Меркель планує знову балотуватися на пост канцлера ФРН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ангела Меркель буде балотуватися на четвертий термін на посаді канцлера Німеччини, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Голова комітету бундестагу у справах зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що А.Меркель визначилася і готова зробити свій внесок у зміцнення міжнародного ліберального порядку.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глава МЗС країни Франк-Вальтер Штайнмаєр ідеально підходить на посаду президента ФРН.