А.Меркель планирует снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что А.Меркель определилась и готова внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер идеально подходит на должность президента ФРГ.