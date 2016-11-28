А.Матіос стверджує, що В.Янукович мав змогу почути повідомлення про підозру у державній зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що у той час, коли Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголошував колишньому президенту України повідомлення про підозру в державній зраді, звук був присутній, не зважаючи на відсутність картинки. Про це Анатолій Матіос сказав в ефірі "112 Україна", передає УНН.
“Сьогодні, не зважаючи на відсутність картинки, в зв’язку з виключення приймаючого відеосигналу Ростовським судом, звук, коли виступав Генпрокурор України і роз’яснював суть підозри підозрюваному Януковичу, він був присутній. Відповідна інформація буде оприлюднена у найближчі години”, — сказав він.
Також А.Матіос додав, що вперше в історії країн СНД генпрокурор публічно оголошує підозру у державній зраді колишньому главі держави.
“Вперше в історії України свідчення у відкритому прямому ефірі надає екс-голова держави, якому Генеральний прокурор, вперше з усіх генпрокурорів СНД публічно підозрює і оголошує підозру про вчинення державної зради”, — додав він.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва, оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу.