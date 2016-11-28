А.Матиос утверждает, что В.Янукович имел возможность услышать сообщение о подозрении в государственной измене

"Сегодня, несмотря на отсутствие картинки, в связи с отключением принимающего видеосигнала Ростовским судом, звук, когда выступал Генпрокурор Украины и разъяснял суть подозрения подозреваемому Януковичу, он присутствовал. Соответствующая информация будет обнародована в ближайшие часы", - сказал он.

Также А.Матиос добавил, что впервые в истории стран СНГ генпрокурор публично объявляет подозрение в государственной измене бывшему главе государства.

"Впервые в истории Украины показания в открытом прямом эфире дает экс-глава государства, которому Генеральный прокурор, впервые из всех генпрокуроров СНГ публично подозревает и объявляет подозрение о совершении государственной измены", - добавил он.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева, объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу.