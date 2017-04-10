Голові фракції БПП не відомо про відставку І.Білоуса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голові фракції БПП Артуру Герасимову на відомо про відставку голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса. Про це він повідомив на сьогоднішньому брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
“Що стосується відставки керівника Фонду державного майна (Ігоря Білоуса — ред.), у мене такої інформації немає. Але я також знаю, що в рамках підвищення функцій парламентського контролю, також ми голосували за те, щоб він відвідав парламент і відповів на запитання”, — сказав А.Герасимов.
Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про відставку голови ФДМУ І.Білоуса.
Як повідомляв УНН, у ФДМУ заявили про відсутність офіційної інформації про ймовірну відставку І.Білоуса.