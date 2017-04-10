Председателю фракции БПП неизвестно об отставке И.Билоуса

"Что касается отставки руководителя Фонда государственного имущества (Игоря Билоуса - ред.), у меня такой информации нет. Но я также знаю, что в рамках повышения функций парламентского контроля, также мы голосовали за то, чтобы он посетил парламент и ответил на вопросы", - сказал А.Герасимов.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об отставке главы ФГИУ И.Билоуса.

Как сообщал УНН, в ФГИУ заявили о отсутствие официальной информации о вероятной отставке И.Билоуса.