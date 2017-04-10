Председателю фракции БПП неизвестно об отставке И.Билоуса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председателю фракции БПП Артуру Герасимову на известно об отставке председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Что касается отставки руководителя Фонда государственного имущества (Игоря Билоуса - ред.), у меня такой информации нет. Но я также знаю, что в рамках повышения функций парламентского контроля, также мы голосовали за то, чтобы он посетил парламент и ответил на вопросы", - сказал А.Герасимов.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация об отставке главы ФГИУ И.Билоуса.
Как сообщал УНН, в ФГИУ заявили о отсутствие официальной информации о вероятной отставке И.Билоуса.