А.Геращенко: розстріл екс-депутата держдуми РФ Д.Вороненкова є замовним політичним вбивством
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Розстріл екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова, яке щойно сталося на виході з готелю у центрі Києва, є замовним політичним вбивством. Про це заявив народний депутат України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Тільки що на виході з готелю Прем'єр Палас був розстріляний колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков. Це замовне політичне вбивство зроблене з метою залякування всіх тих російських депутатів і чиновників, хто спробує втекти з Росії на Захід чи в Україну та розповісти правду про те, як функціонує російський каральний апарат", - зазначив він.
З його слів, вбивство Дениса Вороненкова "стає тепер в один ряд з вбивствами Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова і Павла Шеремета".
"КДБ СРСР також вбило чимало кращих синів Росії і України. Але і це не втримали Радянський Союз від розвалу", - додав нардеп.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.