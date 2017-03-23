А.Геращенко: расстрел экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова является заказным политическим убийством

"Только что на выходе из отеля Премьер Палас был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Это заказное политическое убийство совершено с целью запугивания всех российских депутатов и чиновников, кто попытается бежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат", - отметил он.

По его словам, убийство Дениса Вороненкова "становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета".

"КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала", - добавил нардеп.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.