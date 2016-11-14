А.Аваков наказав правоохоронцям приймати найжорстокіші заходи у разі провокацій під час масових акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав співробітників Національної поліції і Національної гвардії забезпечити мирний характер проведення масових акцій та приймати найжорстокіші заходи у разі збройних провокацій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я вимагаю від Нацполіції і Нацгвардії забезпечити мирний характер проведення будь-якої масової акції та безпеку як учасників, так і людей, що знаходяться поруч”, — зазначив міністр.
Також А.Аваков зауважив, що правоохоронці не є учасниками політичного процесу і забезпечують право проведення мирних акцій.
“Правоохоронні органи України не є учасником політичного процесу. Правоохоронні органи України забезпечують право громадян на проведення мирних масових акцій”, — додав він.
Однак А.Аваков закликав правоохоронців приймати найжорстокіші заходи у разі виявлення збройних провокацій з боку громадян.
“Але я наказую кожному співробітнику — приймати найжорсткіші заходи і припиняти спроби пронести або застосувати будь-яку зброю, спровокувати силове протистояння, створити небезпечну ситуацію для мирних громадян, які не є учасниками акції. Діяти швидко, рішуче і професійно. Провокатори і заколотники повинні бути затримані та ізольовані. А їх причетність, вину та міру покарання визначить суд”, — зазначив А.Аваков.