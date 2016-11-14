А.Аваков приказал правоохранителям принимать жесточайшие меры в случае провокаций во время массовых акций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии обеспечить мирный характер проведения массовых акций и принимать жестокие меры в случае вооруженных провокаций. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я требую от Нацполиции и Нацгвардии обеспечить мирный характер проведения любой массовой акции и безопасность как участников, так и людей, находящихся рядом", - отметил министр.
Также А.Аваков отметил, что правоохранители не являются участниками политического процесса и обеспечивают право проведения мирных акций.
"Правоохранительные органы Украины не является участником политического процесса. Правоохранительные органы Украины обеспечивают право граждан на проведение мирных массовых акций ", - добавил он.
Однако А.Аваков призвал правоохранителей принимать жесточайшие меры в случае выявления вооруженных провокаций со стороны граждан.
"Но я приказываю каждому сотруднику - принимать жесткие меры и пресекать попытки пронести или применить любое оружие, спровоцировать силовое противостояние, создать опасную ситуацию для мирных граждан, которые не являются участниками акции. Действовать быстро, решительно и профессионально. Провокаторы и мятежники должны быть задержаны и изолированы. А их причастность, вину и меру наказания определит суд ", - отметил А.Аваков.