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78 чоловіків втекли з України як "актори цирку": нардеп озвучив деталі

Київ • УНН

 • 1385 перегляди

Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив про схему фіктивного працевлаштування в Національній цирковій компанії, за якою 78 чоловіків призовного віку виїхали за кордон і не повернулися. Подібні випадки зафіксовані у філармоніях та інших культурних установах.

78 чоловіків втекли з України як "актори цирку": нардеп озвучив деталі

Щонайменше 78 чоловіків втекли з України закордон, влаштувавшись працювати до Національної циркової компанії. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, у Національній цирковій компанії придумали схему фіктивного працевлаштування у Цирку, за допомогою якого чоловіки призовного віку отримували дозвіл від Міністерства культури для виїзду за кордон і потім не поверталися.

Там людей оформлювали "артистами", і вже через місяць — "гастролі" за кордон. 78 чоловіків так і не повернулись. А деяким ще місяцями потім капала зарплата з бюджету

– написав Желєзняк.

Він додав, що подібна ситуація спостерігається у філармоніях, і в інших культурних установах і зазначив: це вже тягне на склад злочину.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали депутата Волинської обласної ради за підозрою в участі у схемі ухилення від мобілізації. За даними слідства, посадовець за $5000 він сприяв оформленню "волонтерських" документів для військовозобов'язаних.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Ярослав Железняк
Україна
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