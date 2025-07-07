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78 мужчин сбежали из Украины как "актеры цирка": нардеп озвучил детали

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о схеме фиктивного трудоустройства в Национальной цирковой компании, по которой 78 мужчин призывного возраста выехали за границу и не вернулись. Подобные случаи зафиксированы в филармониях и других культурных учреждениях.

78 мужчин сбежали из Украины как "актеры цирка": нардеп озвучил детали

По меньшей мере 78 мужчин сбежали из Украины за границу, устроившись работать в Национальную цирковую компанию. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, в Национальной цирковой компании придумали схему фиктивного трудоустройства в Цирке, с помощью которой мужчины призывного возраста получали разрешение от Министерства культуры для выезда за границу и потом не возвращались.

Там людей оформляли "артистами", и уже через месяц — "гастроли" за границу. 78 мужчин так и не вернулись. А некоторым еще месяцами потом капала зарплата из бюджета

– написал Железняк.

Он добавил, что подобная ситуация наблюдается в филармониях, и в других культурных учреждениях и отметил: это уже тянет на состав преступления.

Напомним

Правоохранители задержали депутата Волынского областного совета по подозрению в участии в схеме уклонения от мобилизации. По данным следствия, чиновник за $5000 он способствовал оформлению "волонтерских" документов для военнообязанных.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Ярослав Железняк
Украина
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