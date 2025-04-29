75 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 2982 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18247 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34637 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 37983 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75157 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80394 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69634 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62742 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33412 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59876 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.1м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40041 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 42519 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33245 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 20420 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 9060 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75153 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80391 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69631 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62737 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33514 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 52894 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51790 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158348 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71102 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

75 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень, на Покровському напрямку – 38 спроби ворога потіснити українських захисників. Тривають бої на Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

75 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Загалом, від початку доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 38 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Українські воїни сьогодні зупинили атаку в районі Кам’янки на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне та Ямполівка. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ще два бойових зіткнення тривають досі.

На Торецькому напрямку противник один раз атакував поблизу Дачного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 22 атаки, 12 бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На Курському напрямку українські оборонці відбили шість атак росіян, ще одне бойове зіткнення триває досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 142 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

рф від початку року втратила майже 14 000 одиниць автотехніки та спецзасобів - Сирський28.04.25, 21:10 • 3254 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Олександр Сирський
Україна
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.90
S&P 500
$5,505.13
Tesla
$285.48
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,820.05