75 боевых столкновений на фронте: самое горячее на Покровском направлении

В общем, с начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты предприняли 38 попыток оттеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Украинские воины сегодня остановили атаку в районе Каменки на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в направлении Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное и Ямполовка. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районе Часового Яра. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник один раз атаковал вблизи Дачного.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 38 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 22 атаки, 12 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого и в направлении Одрадного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На Курском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 142 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

рф с начала года потеряла почти 14 000 единиц автотехники и спецсредств - Сырский