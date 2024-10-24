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72-річний Ліам Нісон заявив, що йде з бойовиків

Київ • УНН

 • 131434 перегляди

72-річний актор Ліам Нісон оголосив про плани завершити кар'єру в жанрі бойовиків. Він натякнув, що його останній екшн-фільм може вийти 2025 року.

72-річний Ліам Нісон заявив, що йде з бойовиків

Ліам Нісон, схоже, готовий опустити для себе завісу над епохою бойовиків. 72-річний ірландський актор, який розпочав свою кар'єру на театральних сценах Белфаста, підтвердив плани піти з екшенів після захоплюючого кар'єрного підйому в таких ролях, як "Викрадена", "Зоряні війни" та "Сірий", пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Він визнає, що фізичні вимоги наздоганяють його, і визнає, що настав час відійти убік, оскільки деякі трюки невдовзі можуть виявитися йому не під силу.

"Мені 72 роки, і в якийсь момент це має припинитися", - поділився Нісон з People у середу.

"Глядачів не обдуриш. Я не хочу, щоб Марк (його давній дублер Марк Ванселоу) брав участь у моїх бойових сценах за мене", - вказав він.

Хоча Нісон не назвав точну дату свого останнього бойовика, він натякнув, що він може піти з жанру вже 2025 року.

"Можливо, наприкінці наступного року. Думаю, це все", - сказав він.

Його наступний фільм, "Прощення", який вийде в кінотеатрах 1 листопада, оповідає про гангстера, що старіє, намагається возз'єднатися зі своїми дітьми і спокутувати минулі помилки.

Він також тільки-но закінчив зйомки перезапуску класичної комедії "Голий пістолет".

Памела Андерсон та Ліам Нісон зіграють у римейку "Голого пістолета"18.04.24, 16:36 • 120809 переглядiв

Ліам, родом із Північної Ірландії, розпочав свій шлях у кіно з фільму 1978 року "Подорож пілігрима в небесну країну".

Його прорив стався з фільмом "Список Шиндлера", де його потужна гра принесла йому номінацію на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 41 рік.

У 1999 році він увійшов у всесвіт "Зоряних війн", зігравши майстра-джедая Квай-Гона Джинна у "Прихованій загрозі".

Після свого дебюту в "Зоряних війнах" кар'єра Нісона різко повернула у бік бойовиків, із ролями у таких фільмах, як "Бетмен: Початок" та "Викрадена", останній з яких перетворив його на несподівану зірку бойовиків, коли йому було вже за 50.

Оголошення пролунало майже через рік після того, як він зізнався, що майже зіграв Джеймса Бонда, роль, яка могла б змінити його життя у багатьох стосунках. Зрештою, роль дісталася Пірсу Броснану, який дебютував у ролі 007 у фільмі 1995-го "Золоте око".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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